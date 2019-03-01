Küçükçekmece semt konaklarına bir yenisi daha eklendi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kemalpaşa Semt Konağı hizmete açıldı. Semt Konağı’nda 20 odalı aile sağlığı merkezi, etüt salonları, çok amaçlı toplantı salonu, kütüphane ve sergi alanı bulunuyor.

Küçükçekmece’de semt konaklarına bir yenisi daha eklendi. İçinde 20 odalı aile sağlığı merkezi, etüt salonları, çok amaçlı toplantı salonu, kütüphane ve sergi alanı bulunan Kemalpaşa Semt Konağı hizmete açıldı. Küçükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti 3’üncü Bölge Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç katıldı.

“Millet Bahçemiz olacak”

Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Sizlere Mart ayında bitecek yüz dönümlük bir çalışma hazırladık. Marmara Üniversitesi’nin arazisi diye nitelendirebildiğimiz yerde şuanda çalışma devam ediyor. İnşallah bu yaz kullanacağız. Haziran ayının sonunda bitecek, bittiğinde böyle bir millet bahçemiz olacak. Şuanda Küçükçekmece’de kullandığımız yüz dönümlük bir parkımız yok. Küçükçekmece’ye en büyük parkımız geliyor. Millet bahçesinin arkasındaki alan haziran ayında tamamlanacak” şeklinde konuştu.