Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki

Küçükçekmece'de yaşayan Murat Urcan de, "Bence başka bir şekil bulmalılar. Bana 'niye böyle yazmışlar' diye sordu. Cevap bile veremedim. Nasıl izah edeyim? 'Niye öldürmüşler' diye soruyor. 'Acaba karşı taraf ne yapmış' diye sordu. Psikolojisi kötü etkileniyor tabii ki." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI BU GİBİ AFİŞLERDEN OLUMSUZ ETKİLENİR"

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya, bu tür afişlerin çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Karakoç, şöyle devam etti:

"Çocukların topluma açık yerlerde bu tarz afişlerle karşılaşmış olması her an her yerden tehlike ve şiddet geleceğine dair çocuklarda bir düşünce yaratacağı için çok uygun olmamış. Çocukların ruh sağlığı bu gibi afişlerden olumsuz etkilenir. Çünkü çocukların en çok güvendiği kişiler onların ilk bakımını veren ailesi ve yakın çevresidir. Her an her yerden özellikle de yakın çevreden böyle bir tehdit geleceğini biliyor olması, böyle bir tehdit algısının oluşturulması çocukların hayata bakışındaki temel güven duygusunun oluşmasında olumsuz etkiye sahiptir."