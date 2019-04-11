Küçükçekmece ve Ataşehir Belediye Başkanları göreve başladı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi ile Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi düzenlenen törenlerle mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Çebi ve meclis üyelerinin İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını almalarının ardından belediye binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu dile getiren Çebi, eski Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür ederek, "Kendisinin fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Devlet devamlılık arz eder. Bizler, yeni bir 5 yıl için Küçükçekmece için görevlendirilmiş insanız. Mevcut hizmetler için de teşekkür ediyoruz. Başlatılmış hizmetler var onların da aynı şekilde devamını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Görevi sona eren Karadeniz ise Kemal Çebi'yi tebrik ederek, "Demokrasi adına çok güzel bir gün çünkü bir iktidar halkın seçimiyle medeni şekilde el değiştiriyor. Bu ülkemiz için bir kazançtır. 5 yıl boyunca elimizden geldiğince Küçükçekmece'ye hizmet etmeye çalıştık. Seçimin sonuçları ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.