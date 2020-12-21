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Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

21.12.2020 05:51 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşünde evinde ölü olarak bulundu.

Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşünde evinde ölü olarak bulundu. Çocuğun cansız bedeni karşısında aile sinir krizi geçirdi.
Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sarıgül Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında oturan Y.I. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı. Ailesi tarafından en yakın hastaneye götürülen Y.I., hastanede yapılan tedavinin ardından eve getirildi. İlerleyen saatlerde kızlarının durumunu kontrol etmek için odaya giren aile, kız çocuklarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Y.I.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kız çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Y.I.’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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