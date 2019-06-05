HABER

Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 02:54 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı.

Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan araçların o anları kameralara yansırken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 00:00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın arasında bulunan kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın park halinde bulunan 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı. bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halindeki 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan araçları söndürürken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.
O anlar kameraya yansıdı
Kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alev alev yanan araçların o anları kamera ile anbean kaydedildi. Görüntülerde park halinde bulunan araçların alevler içerisinde kaldığı görülüyor.
Yangında can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralıSivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralıSivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Korkunç anlar! Gazeteciler ölümden döndü

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kahreden haber! Ölü sayısı arttı

Kahreden haber! Ölü sayısı arttı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.