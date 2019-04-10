KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 GENCİN ÖLDÜĞÜ KAZA: SANIĞIN 22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de yaptığı kazada 3 kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu'nun (26) yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yaman Albayraktaroğlu'nun havanın yağmurlu olmasına aldırmadan, alkolün etkisi ile aracı sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu belirtilerek, araç içindekilerin "Bu şekilde hızlı gitme, makas atma" diye uyardıkları belirtildi. Albayraktaroğlu'nun meydana gelecek neticeyi ön görmüş olmasına rağmen aracı kullanarak 3 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu ifade edilen mütalaada, Albayraktaroğlu'nun 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın açıkladığı mütalaaya göre Küçükçemece'de 23 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Olay gecesi Bakırköy'de bir mekanda sanık Yaman Albayraktaroğlu (26) ile Ozan Börekçi (27), Deniz Ulaş Saral (26), Çağlar Yılmaz (27) ve ve Ezgi Kolukısa'nın doğum gününe katıldı, alkol aldı. Kutlamanın bitmesi ile sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun sevk ve idaresindeki aracın ön koltuğuna Ezgi Kolukısa, arka koltuğuna Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz bindi. 1.01 promil alkollü olan Yaman Albayraktaroğlu, havanın yağışlı olmasına rağmen suratle kullandığı aracı ile öndeki araçlara kamera kayıtları ve bilirkişi raporunda bildirildiği gibi 'Makas atmak sureti ile...' geçmeye başladı. Araç içindekiler, Yaman Albayraktaroğlu'nu uyardı ancak, aracı aynı şekilde kullanarak sol şeritten orta şeride, sağ şeritteki araca makas atmak istediğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki bariyere çarparak aracın kendi etrafında dönmesi sureti ile kaza meydana geldi. Kazada Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ile Çağlar Yılmaz çarpmanın etkisi ile yola savruldu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ezgi Kolukısa hayati tehlike yaratacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek şekilde yaralandı.