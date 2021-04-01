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  4. Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

01.04.2021 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yanında bulunan binaya da sıçradı.

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Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yanında bulunan binaya da sıçradı. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken alev alev yanan çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, saat 04:30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 1.Bülent Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binaya da sıçradı.
Alev alev yanan binadan bavul ve çantalarını alarak indiler
Yangının çıktığı binada yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu 5 kişi, evde bulunan bavul ve çantalarını yanlarına alarak hızla kendilerini sokağa attı. Alevlerin sıçradığı yan binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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