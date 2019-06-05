KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

*Atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı
Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki
1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Atık kağıtlarının yanması
-Araçların yanması
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar
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