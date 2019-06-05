Küçükçekmece'de 4 araç yandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı.
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki 1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı.
Yangını gören çevredekiler polis, sağlık ve ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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