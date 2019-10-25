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Küçükçekmece’de 6 ayda 27 bin ton asfaltlama yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; ulaşımda kalite, konfor ve elverişliliği artırmak amacıyla ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; ulaşımda kalite, konfor ve elverişliliği artırmak amacıyla ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 6 ayda, ilçe genelinde 10 bin ton asfalt serimi ve 17 bin ton asfalt yama çalışması yapılarak, toplamda 27 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Yoğun bir şekilde devam ettiği asfaltlama çalışmalarına, kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla hız kazandıran Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı faaliyetleri ve kullanıma bağlı olarak tahribata uğramış yollarda onarım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştiriyor. İlk olarak yollardaki bozuk bölümleri düzelterek kullanıma uygun hale getiren ekipler, ardından tahrip olan bölgeleri sıcak asfaltla kaplayıp yolları onarıyor. Bu kapsamda 6 ayda, ilçe genelinde 10 bin ton asfalt serimi ve 17 bin ton asfalt yama çalışması yapılarak, toplamda 27 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
"Bir kulağımız vatandaşlarımızda"
Küçükçekmecelilerin ve ilçeye yolu düşen vatandaşların yaya ve taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Özellikle sürücülerimizin mağduriyetlerinin önüne geçmek ve konforlarını artırmak amacıyla asfalt serimi ve yama çalışmalarına hız verdik. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bir kulağımız vatandaşlarımızda. Önceliğimizi onların taleplerine göre belirliyoruz. Ekiplerimiz ivedilikle ihtiyaç duyulan tüm güzergahlarda asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Bu anlamda bize ulaşan, bizi yönlendiren ve taleplerini ileten vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Çevre düzenleme ve altyapı çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda parke kaplaması ve bordür taşı çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, ayrıca yağmur suyu kanallarını yeniliyor. Küçükçekmece’de asfaltlama çalışmaları da mevsim şartları el verdiği süre içerisinde devam edecek.

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