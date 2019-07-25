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Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, sıcak yaz akşamlarını keyfe dönüştürmek ve vatandaşlara dolu dolu bir yaz yaşatmak amacıyla nostaljik sinema ve müzik keyfini ilçe sakinlerinin ayağına getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, sıcak yaz akşamlarını keyfe dönüştürmek ve vatandaşlara dolu dolu bir yaz yaşatmak amacıyla nostaljik sinema ve müzik keyfini ilçe sakinlerinin ayağına getirdi. 9 Ağustos Cuma gününe dek ilçedeki 12 farklı mahallede gerçekleştirilecek olan Yeşilçam Mahalle Kuşağı Film Gösterimi ve Selçuklu Park yaz etkinlikleri Küçükçekmecelilerin büyük ilgisiyle başladı.
Çocuklar açık hava sinemasıyla tanıştı, büyükler nostalji yaptı
Yarımburgaz ve Kanarya Mahallesi’ne kurulan dev ekranlarda, unutulmaz Yeşilçam filmleri ‘Tosun Paşa’ ve ‘Kibar Feyzo’yu küçük büyük yüzlerce ilçe sakini hep beraber izleyerek, hoşça vakit geçirdi. Küçükçekmece Belediyesi’nin filmi izlemeye gelen vatandaşlara patlamış mısır ikram ettiği Yeşilçam gecelerinde çocuklar açık hava sinemasıyla tanışırken, büyükler nostalji yaptı. Müzikseverler ise Selçuklu Park Amfi Tiyatro’da soft rock müziğin sevilen ismi Nedim Kuru konseriyle gönüllerince eğlendi.

“Bütün derdim sizlerin mutlu olmasıdır”
Küçükçekmecelilerle Selçuklu Park’ta gerçekleştirilen ‘Nazım Hikmet’ şiir gecesinde bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Bütün derdim, sizlerin mutlu olmasıdır. Bu akşam sizinle birlikte olmak benim için çok değerli. Hakkı Ergök ve Kenan Yılmaz bize bu gece şiir ziyafeti sundu. Kendilerine teşekkür ederim. Bundan yıllar öncesinde Türkiye’de bir açık hava sinema kültürü vardı. Biz de ilçemizde hem bu kültürü yeniden canlandırmak hem hemşehrilerimizle sıcak yaz akşamlarını paylaşmak adına ‘Yeşilçam Film Gösterimleri’ düzenliyoruz. Nostaljik havayı tekrar hep birlikte solumak istiyoruz. Müzik dinlemek isteyenleri de Selçuklu Park Amfi Tiyatro’da kendi zevklerine uygun bir dizi etkinlik bekliyor. Tüm İstanbullulara keyifli bir yaz geçirmelerini diliyor ve Küçükçekmece’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Mahalle Sineması Kuşağı Hepimizi Buluşturdu”
Herkesin defalarca aynı merak ve mutlulukla seyrettiği Kemal Sunal filmlerinin başında gelen ‘Tosun Paşa’ filmini ailecek kendi mahallelerinde izlemekten memnuniyet duyduklarını ifade eden 58 yaşındaki Muhsin Altın “Biz bu mahallede 40 nüfusu olan büyük bir aileyiz. Kendi evlerimizde çoluk çocuk, torun, akraba toplanıp böyle bir akşamı yaşamak çok zor. Mahalle kuşağı bu gece hepimizi buraya topladı. Kendi torunumla birlikte filmi izlerken, ona eski açık hava sinemalarını anlattım. Bize bu akşamı yaşatan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.
9 ağustos’a kadar etkinlikler devam edecek
Küçükçekmece’de 9 Ağustos’a dek devam edecek Yeşilçam Mahalle Kuşağı Film Gösterimleri ile hafızalardan silinmeyen Türk filmleri, haftada 5 gece, her gece farklı mahallede ilçe sakinlerine nostaljiyi yaşatacak. Selçuklu Park Amfi Tiyatro’da ise karaoke yarışmalarından, konserlere, DJ performanstan, şiir dinletilerine pek çok etkinlik 9 Ağustos’a kadar her akşam katılımcılarla buluşacak.

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı

Küçükçekmece’de 7’den 70’e yaz eğlencesi başladı
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