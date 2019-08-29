Küçükçekmece’de 97. yılına özel 97 metre uzunluğunda dev resim etkinliği

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri, 30 Ağustos Zafer Bayramını, 97. yılına özel 97 metre uzunluğunda dev resim etkinliği ve zafer kortejiyle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Küçükçekmece’de çocukların zafer kortejiyle başladı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve yüzlerce çocuk, Küçükçekmece Meydanı’ndan Fatih Bilgi Evi’ne 10. Yıl ve İzmir Marşı eşliğinde yürüdü. Korteje çevredeki vatandaşlar da katılarak, alkışlarla destek verdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Zafer Bayramımızın 97. yılını kutluyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugüne kadar sayısını hatırlayamadığım kadar yürüyüşe katıldım. Hiçbiri beni bu kadar mutlu edip, keyif vermemişti. Çocukların benim için ayrı bir önemi var. Onlarla ilgili nerede ne yapılıyorsa destek verilmesini istiyorum. 30 Ağustos, ülke ve millet olabilmenin, Cumhuriyet olabilmenin, tam bağımsızlığın tarihidir. Tam bağımsız bir ülkeyi bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum” ifadelerini kullandı.