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Küçükçekmece'de "Adalet Ormanı" oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece başsavcılıklarınca doğa bilinci oluşturmak için Küçükçekmece'nin Atakent Mahallesi'nde oluşturulan "Adalet Ormanı"na fidan dikildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece başsavcılıklarınca, sosyal sorumluluk çerçevesi kapsamında doğa bilinci oluşturmak için Küçükçekmece'nin Atakent Mahallesi'nde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Fidan dikme etkinliğine Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Küçükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem, savcı ve hakimler katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Adalet Ormanı'nın, adalet sisteminde toplumla bağ kurulması açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, bu etkinlikle adalet sisteminin artık adliyelerin dışına çıkarak toplumsal bir sorumluluğu da yerine getirdiğini söyledi.

Savcı Arı, "Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan kişilerin topluma adapte edilmesi amacı güdülmektedir. Ülkemizin 141 merkezinde denetimli serbestlik merkezi vardır, topluma kazandırma amacıyla hükümlü ve tutuklular rehabilite edilmektedir. Burada da bunun bir örneğini görüyoruz. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün talimatıyla dikim işlemi yapılmaktadır." dedi.

Etkinlik kapsamında Kaymakam Kaya, başsavcılar, hükümlü ve tutuklular 13 bin metrekarelik alana fidan dikti.

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Adalet Ormanı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız Küçükçekmece Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya

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