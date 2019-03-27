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Küçükçekmece’de ağır koku paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan bir giyim firmasından etrafa yayılan ağır koku paniğe neden oldu.

Küçükçekmece’de ağır koku paniği

İstanbul Küçükçekmece’de Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan bir giyim firmasından etrafa yayılan ağır koku paniğe neden oldu. Firma çalışanlarının binayı boşalttığı olayda AFAD ekipleri bina içerisinde ve çevresinde çalışma yaptı.
Olay saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu üzerinde bulunan bir giyim firmasında meydana geldi. İddiaya göre giyim firmasına yakın bir noktada bulunan bir üretim fabrikasından kimyasal atık atılması şüphesi üzerine etrafa koku yayılmaya başladı. Giyim firmanın bitişiğinde bulunan dere aracılığıyla bina çevresine ve etrafına bir anda ağır bir koku yayılmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri olayı AFAD, İSKİ ve polis ekiplerine bildirdi. Firma çalışanlarının büyük bir panikle kendini dışarıya attığı olayda çalışanlara maske dağıtıldı. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek güvenlik koridoru oluştururken İSKİ ekipleri çevredeki derede inceleme yaptı. Firmanın bulunduğu yere gelen AFAD ekipleri bina çevresinde bulunan rögarlarda ve firma içerisinde çeşitli noktalarda gaz ölçümleri yaparak hayati tehlike oluşturacak bir durum olmadığını tespit etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda firma çalışanları incelemeler sonrası çalışmalarına bıraktıkları yerden devam etti.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de ağır koku paniği

Küçükçekmece’de ağır koku paniği

Küçükçekmece’de ağır koku paniği

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