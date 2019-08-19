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Küçükçekmece'de akaryakıt operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 22:53 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda 17 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de düzenlenen operasyonda 17 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken,

depodaki 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.E ve Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı

bildirildi. Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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