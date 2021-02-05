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Küçükçekmece’de akıl almaz kaza kamerada

05.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de bir cipin çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki lüks araca çarptı.

Küçükçekmece’de bir cipin çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki lüks araca çarptı. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, dün 18.00 sıralarında Küçükçekmece’de yaşandı. Sokaktan çıkan lüks bir cip, caddede seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yol kenarında park halindeki Porsche marka lüks araca çarptı. Kazanın şiddetiyle yön değiştiren lüks otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin girişine çarptı. Yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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