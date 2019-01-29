Küçükçekmece’de amatör kulüpler ve sporcular ödüllendirildi

Şampiyon sporcular görücüye çıktı Eski milli futbolcu Fatih Tekke’nin konuşmacı olarak katıldığı programda, 33 kategoride 24 spor kulübüne başarı ödülü verildi. Törende, 2017-2018 sezonunda yapılan müsabakalar sonunda başarılı olan kulüp ve sporcular ödüllendirildi. Yüzlerce sporcunun katıldığı spor panelinde ilçede faaliyet gösteren tüm spor kulüpleri başkan ve yönetim kurulu düzeyinde temsil edilirken, şampiyon sporcular da görücüye çıktı. Törenin açılış konuşmasını yapan Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Seymen Gençtürk, sporcuları tebrik ederek, Başkan Karadeniz’e amatör spor kulüplerine desteğinden dolayı teşekkür etti. Eski milli futbolcu Fatih Tekke, genç sporculara tecrübelerini aktardığı ödül töreninde onların sorularını da yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, amatör spor kulüplerinin önemine dikkat çekerek, genç sporcuları tebrik etti.

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 2017-2018 Sezonu Başarı Plaketleri Töreni ve Spor Paneli, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in katılımıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Programa Başkan Karadeniz’in yanı sıra spor kulüplerinin başkanları, yöneticiler, aileleri ve yaklaşık 600 sporcu katıldı.

“Desteğimiz devam edecek”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, sporcuları tebrik etti. Konuşmaların ardından 2017- 2018 sezonunda branşlarında ve yaş gruplarında dereceye giren takımlara da ayrı ayrı plaketleri takdim edildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de başarılı olan sporcularla birlikte fotoğraf çektirerek, kulüplere başarılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

Ödül töreninde plaket alan kulüplerin isimleri:

Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü: Yıldız Kızlar Şampiyonu

Küçükçekmece Voleybol Kulübü: Bayanlar Bölgesel Lig 2’ncisi (Bayanlar 2. liginde Mücadele ediyor) Genç Kızlar Bölge 2.’ncisi Plaj Voleybolu Genç Kız İstanbul Şampiyonu

İstanbul Sinop Spor Kulübü: A Takım Kategorisi Şampiyonu

Halkalı Çamlıkaltı Spor Kulübü: U15 Kategorisi Şampiyonu

Bezirganbahçe Spor Kulübü: U13 Kategorisi 3.nücüsü

İstanbul Trabzon Spor Kulübü: U19 Kategorisi Şampiyonu

Halkalı Taştepe Spor Kulübü: U13, U15 Kategorileri Şampiyonu

İFA Spor Kulubü: U13, U14, U17 Kategorileri Şampiyonu ayrıca Uluslar arası karate yarışmalarında 2.incilik ve 3.nücü lük başarısı

Atakent Gelişim Spor Kulübü:U13 Kategorisi 4.nücüsü

Küçükçekmece İdmanyurdu Spor Kulübü:U17 Kategorisi Şampiyonu

İstanbul Demir Spor Kulübü:U14 Kategorisi 2.incisi

İkitelli Spor Kulübü:U13 Kategorisi 3.nücüsü U19 Kategorisi Şampiyonu

