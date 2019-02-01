Küçükçekmece’de apartmanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Olayda yaralanan olmazken, çatının alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.
Yangın Halkalı Zeynebiye Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı. Kısa sürede binanın çatısı alev topuna dönerken ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Korkutan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!
O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum