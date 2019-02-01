Küçükçekmece’de apartmanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Olayda yaralanan olmazken, çatının alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

Yangın Halkalı Zeynebiye Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmaya başladı. Kısa sürede binanın çatısı alev topuna dönerken ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Korkutan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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