HABER
  4. Küçükçekmece'de arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti (ek bilgilerle)

Küçükçekmece'de arkadaşı tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti (ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 05:32 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de arkadaşlarının evine giden iki kişi, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Yılmaz OKUR / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de arkadaşlarının evine giden iki kişi, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir sitedeki evde yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Orçun Yaman bir arkadaşıyla birlikte, başka arkadaşının evine gitti. Burada arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, adı öğrenilemeyen arkadaşı, silahla Orçun Yaman'a bir el ateş etti. Orçun Yaman, karın bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Silah seslerini duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Yaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, daireye girerek incelemede bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadıEvinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı
Küçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralıKüçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

Malatya'da hareketli anlar! Ailesiyle tartıştı balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Malatya'da hareketli anlar

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı!

Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat!

Meraklı gözlerle izlediler! Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı'ndan sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.