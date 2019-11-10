HABER

Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:27 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de, 18 yaşından küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde duran ayakkabıları çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de, 18 yaşından küçük 3 kişinin, bina kapısı önünde duran ayakkabıları çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Yeni Mahallede bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokağa gelen 13-14 yaşlarındaki 3 çocuk, bir süre binaları kontrol etti. Ardından biri bina kapısındaki ayakkabıları gözüne kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli kapüşonuyla yüzünü gizleyerek, bahçe kapısından içeri girdi. Ayakkabıları giysisinin içerisine gizleyen çocuk daha sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise saniye saniye binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler81 yıl önce bugün! İşte o görüntüler
Kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettimKardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
Siirt’te minibüs devrildi: 2 yaralıSiirt’te minibüs devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ün sevdiği şarkılar! Atatürk hangi şarkıları severdi?

İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar

11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

Rekor hedefli kampanyada sayı 13 milyonu aştı

Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi

800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.