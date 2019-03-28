Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1'ağır, 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır olmak üzerine 2 kişi bıçaklandı. Polis ekipleri kavga sonrası olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 332. Sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi yada kişiler isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakladı. Olay sonrası kavgaya karışan şüpheliler kaçarken iki kişi de kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'ağır olan 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavga sonrası olay yerinde çalışma yaparken, kaçan şüphelileri de yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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