HABER

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1'ağır, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 05:57 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1'ağır, 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır olmak üzerine 2 kişi bıçaklandı. Polis ekipleri kavga sonrası olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 332. Sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi yada kişiler isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakladı. Olay sonrası kavgaya karışan şüpheliler kaçarken iki kişi de kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'ağır olan 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavga sonrası olay yerinde çalışma yaparken, kaçan şüphelileri de yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1'ağır, 2 yaralı

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Süper Loto 27 Mart 2019 çekiliş sonuçları! 4 milyon 293 bin 536 lira devrettiSüper Loto 27 Mart 2019 çekiliş sonuçları! 4 milyon 293 bin 536 lira devretti
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgulaSayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto 27 Mart 2019 çekiliş sonuçları! 4 milyon 293 bin 536 lira devretti

Süper Loto 27 Mart 2019 çekiliş sonuçları! 4 milyon 293 bin 536 lira devretti

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 27 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

İlk ifadesinde her şeyi itiraf etti! Meğer yalanmış

Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.