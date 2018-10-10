KÜÇÜKÇEKMECE'DE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA * Sığındığı esnaf hayatını kurtardı Haber-Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL , (DHA) Küçükçekmece'de bıçaklı saldırıya uğrayan genç, bir mobilya mağazasına sığındı. Yaralanan genç, esnafın müdahalesiyle saldırgandan kurtulurken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay saat 14.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Karanfil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi belinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiye saldırdı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan kişi hemen yakında bulunan bir mobilya mağazasına sığındı. Mağaza sahibi, gencin daha fazla bıçak darbesi almasını önlem için kapıyı kapatarak saldırgana engel oldu. Karnından yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı anlatan esnaf, "Tartıştılar, birbirlerine kemerle vurmaya başladılar. Sonra biri diğerine bıçakla saldırdı. Yaralıyı içeri aldım bıçaklayanı da dışarı attım. Beni de bıçaklayabilirdi ama o an onu düşünmedim" diye konuştu. Görüntü Dökümü --------- -GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ -Esnaf ile röportaj -Olay yerinden görüntü

