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Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:12 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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