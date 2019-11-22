Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı (1)

Y\u0131lmaz OKUR\/\u0130STANBUL,(DHA)-K\u00dc\u00c7\u00dcK\u00c7EKMECE \u0130n\u00f6n\u00fc Mahallesi'nde bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131kan yang\u0131ndan alevler y\u00fckseldi. Olay yerine bir\u00e7ok il\u00e7eden itfaiye ekipleri sevk edildi.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNERRihanna gece yar\u0131s\u0131 havuza girdi, sosyal medya y\u0131k\u0131ld\u0131! \u0130\u015fte o kareler...Suriyeli hamallar\u0131n 'kasa indirme' kavgas\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 2 yaral\u0131 (2)\u0130stanbul'da "2. Ad\u0131yaman Tan\u0131t\u0131m G\u00fcnleri" ba\u015flad\u0131
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