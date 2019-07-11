HABER

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR EVDE CESET BULUNDU 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 05:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de bir evden kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bir evden kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kokuların geldiği eve AFAD ekipleri ile girince içeride bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Küçükçekmece, Yarımburgaz Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Yıldız Sokak üzerinde bulunan bir evden kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kokuların geldiği eve girmek için AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ile içeri giren polis ekipleri salonda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri evde yaptığı inceleme sonucunda ölen kişinin Hüsamettin İlkkuş (68) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonucu evde tek yaşayan İlkkuş'un bir kaç gün önce öldüğü üzerinde durduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlkkuş'un cansız bedeni AFAD ekiplerinin de yardımıyla evden çıkarılarak cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Mahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktıMahalledeki kötü kokunun sebebi ceset çıktı
Sağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndüSağanak yağış ağaçları yıktı, cadde ve sokaklar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.