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  4. Küçükçekmece’de bir kişi kendi evinde silahla vuruldu

Küçükçekmece’de bir kişi kendi evinde silahla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bulunan sitede Oruç Yaman isimli adam kendi evinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Küçükçekmece’de bulunan sitede Oruç Yaman isimli adam kendi evinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanın durumu ağır olduğu öğrenilirken, olayın faili kaçtı.
Olay, Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi’nde bulunan bir sitenin 4. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oruç Yaman kimliği belirsiz bir kişi ile birlikte evine girdi.
Bir süre sonra evden bağırış sesleri duyuldu. Ardından da evden büyük bir ses duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oruç Yaman’ı karnından yaralı bir şekilde buldu. Yaman ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olduğu öğrenildi. Olayın faili ise olayı gerçekleştirdikten sonra evden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Site sakinlerinden bir vatandaş, “İçeriye girdiğimde yerler kan içindeydi, kurşun vardı. Yardım ettim" dedi.

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