Küçükçekmece’de çatı yangını mahallede paniğe neden oldu

Küçükçekmece’deki 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangının yan binadaki çatı katına sıçramasıyla korkulu anlar yaşandı.

Yangın, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını merdiven araçlarının da yardımıyla kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay sonrası iki binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıklarından Bayram Işık, "Sabah kahvaltı yapıyordum. Seslere çıktık. Yangın büyümüştü rüzgarın da etkisiyle. Yan tarafa da sıçradı. Zararımız büyük" diye konuştu.



