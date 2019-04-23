Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi'nde cinsel istismara maruz kalan çocuk, yakınlarınca hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan kalabalık, olayı protesto etti.

Mahalle sakinlerinin bekleyişi sürerken, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

