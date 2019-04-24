Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismar

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Küçükçekmece'de küçük çocuğun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü nezdinde çocuğun ve ailenin durumunun yakinen takip edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun elim hadisenin millet olarak herkesi derinden sarstığı, yaraladığı ve üzdüğü belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muameleyle mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.

Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1-a maddesi gereği danışmanlık tedbir kararı ve 5/1-d maddesi gereği sağlık tedbir kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden de yararlandırılacaktır.

Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

