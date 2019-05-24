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Küçükçekmece'de çöken yolda su borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de, çöken yolda patlayan su borusu nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Küçükçekmece'de çöken yolda su borusu patladı

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de, çöken yolda patlayan su borusu nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Kahramanlar Caddesi'nde, şebeke hattında bakım onarım yapmak için açılan ve çalışmanın ardından da asfalt yamayla kapatılan kısımda öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Yoldaki çökme, nedeniyle su şebeke borusu da patladı. Patlayan borudan caddeye su fışkırdı. Akan su nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şebeke hattındaki su kesilerek, şebekedeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'de çöken yolda su borusu patladıKüçükçekmece'de çöken yolda su borusu patladı

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