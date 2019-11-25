HABER

Küçükçekmece’de dehşet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 19:21 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de eve gelen koca, iddiaya göre karısını başka bir adamla bastı.

Küçükçekmece’de dehşet

Küçükçekmece’de eve gelen koca, iddiaya göre karısını başka bir adamla bastı. Dolapta saklanırken yakaladığı adamı öldüresiye döven koca, ikisini de bir odaya kilitleyerek akrabalarını çağırdı. Kadın ve adam 5’inci kattan düşerek hayatlarını kaybederken, koca ilk ifadesinde karısının ve adamın kendilerini aşağıya attığını iddia etti.
Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde bir binanın 5’inci katında yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin K. eve geldiğinde karısı Zeynep K.’nin hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra evde bir erkek montu gören Hüseyin K., evin içinde adamı aramaya başladı. Aykut D.’yi dolapta saklanırken bulan Hüseyin K., adamı öldüresiye dövdü. Karısını ve Aykut D.’yi bir odaya kilitleyen Hüseyin K., akrabalarını arayarak durumu anlattı. Bu sırada odada kilitli olan Zeynep K. ve Aykut D. 5’inci kattan düştü. Zeynep K. olay yerinde hayatını kaybederken, Aykut D. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aykut D.’yi hastaneye kaldırdı. Aykut D. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve bina çevresinde incelemelerde bulundu. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci olay hakkında inceleme başlatan ekipler, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Karısının ve adamın kendilerini attığını söyledi
Hüseyin K., polis ekiplerine verdiği ifadede Aykut D.’nin montunu gördüğünü ve Aykut D. ile boğuştuğunu, daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.’yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini söyledi. Hüseyin K., dışarıdan ses duyduğunu ve çıktığında Zeynep K. ve Aykut D.’nin balkonda saklandıklarını, ardından şahısların atladıklarını ifade etti.

Küçükçekmece’de dehşet

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Marmaris'te dev dalgalar önünde ilginç anlarMarmaris'te dev dalgalar önünde ilginç anlar
Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili olduBodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

Tarihi gün! İlk fotoğraflar geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu yüzünden kriz geçirip hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Uyuşturucu yüzünden kriz geçirip hastaneye böyle getirilmişti! Acı haber geldi

Dev dalgalara karşı ilginç anlar!

Dev dalgalara karşı ilginç anlar!

'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korkunç olay! Pencereden atıldığı iddia edilen iki kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.