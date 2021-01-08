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Küçükçekmece’de denizde erkek cesedi bulundu

08.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul Küçükçekmece’de denizde bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul Küçükçekmece’de denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna götürüldü.
İstanbul Küçükçekmece Kanarya sahil açıklarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz üzerinde hareketsiz duran kişi için Sahil Güvenlik Ekiplerinden destek istedi. Ekipler tarafından ceset kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince burada yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin ismi belirlenemedi. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna götürüldü.

Küçükçekmece’de denizde erkek cesedi bulundu

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