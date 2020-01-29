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Küçükçekmece'de dükkanı soyulan kuyumcu konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de 27 Kasım günü bir kuyumcunun duvarını kırarak giren 7 kişi yaklaşık 1 milyon Lira değerinde altını çaldı.

Yılmaz OKUR - Veysel TİMDU /İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de 27 Kasım günü bir kuyumcunun duvarını kırarak giren 7 kişi yaklaşık 1 milyon Lira değerinde altını çaldı. Polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, kuyumcu dükkanının sahibi Ömer Develioğlu yaşanan hırsızlığı anlattı
Develioğlu, "Olay gününden bir gün önce gelip yan taraftaki bezci dükkanının kepengini kopyalayarak açıyorlar. İçeri girmeye çalışıyorlar fakat o gün caddede yoğun polis ve bekçi trafiği var girmeye cesaret edemiyorlar. Dikkat çekmemek için kepengi tekrar kapatıyorlar. Bir gün sonra gece saat 01.30 gibi gelip kumanda ile kepengi açıyorlar" dedi.
"2 hırsız, levye ile kapıyı zorlayarak içeri giriyorlar" diyen Develioğlu, "Bezci dükkanından kuyumcuya 50 cm'ye 50 cm çapında dikdörtgen şeklinde bir delik açıyorlar. Bu deliği açarken matkap ve delici uç kullanıyorlar. Sesin fazla çıkmaması için önce duvarı çürütüyor, sonra bezciye doğru içini boşaltıyor ve bu tarafa geçiyorlar. Burada kilitli olan dört tane çelik kasamızın kilitlerini 3'er dakika gibi kısa bir süre içinde patlatıp 2.75 kilogram, bugünkü piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyon lira olan altınımızı alıp maalesef kayıplara karışıyorlar" diye konuştu. Sigortalarının olmadığını belirten Ömer Develioğlu, "Bizim kameralardan gözlemlediğimiz olaya karışan 7 kişi var. İlk günden itibaren polisimizin bu işi çözeceğinden hiç kuşkumuz olmadı. Eminim ki yaptıkları yanlarına kar kalmayacak" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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