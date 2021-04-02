HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece’de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

02.04.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçemece’de yaşayan 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

Küçükçekmece’de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

Küçükçemece’de yaşayan 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla tellere vuran Özkan, birden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak’ta 3 katlı binanın terasında yaşandı. 15 yaşındaki Samet Özkan, sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Özkan’ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, hayatını kaybetti.
Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi. Özkan’ın cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılacak.

Küçükçekmece’de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştıEşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü? Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs olayları nasıl başladı?

Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü ve nasıl başladı?

Maltepe'de ceza kesilen minibüs şoförü ''Artık kaldıramıyorum'' diyerek aracını bırakıp uzaklaştı

Maltepe'de ceza kesilen sürücü minibüsü bırakıp uzaklaştı

Çocuklar saat kaça kadar dışarı çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri  

Otomobil 100 metreden denize uçtu! Kayıp kişiyi bulmak için denizden, havadan ve karadan çalışma başlatıldı

Denize uçan araçtaki kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Marmaray'da sefer saatlerine kısıtlama düzenlemesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.