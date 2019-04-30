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Küçükçekmece'de emekli polislerin kavgası; 1 ölü 1 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de, 2 emekli polis arasında yangın merdiveni yüzünden çıkan kavgada emekli polislerden biri hayatını kaybederken diğer emekli polis yaralandı.  Olay, Atakent Mahallesi Atakent 1.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de, 2 emekli polis arasında yangın merdiveni yüzünden çıkan kavgada emekli polislerden biri hayatını kaybederken diğer emekli polis yaralandı.
Olay, Atakent Mahallesi Atakent 1. Etap F-5 Ticaret Merkezi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafeterya işleten Tarık İlbey ile bir üst katında dükkanı bulunan İlhan Varlık arasında yangın merdiveni yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Tarık İlbey, yanında bulunan tabancayı çekerek İlhan Varlık'ı ayağından vurdu. Tabancayı masaya koyan İlbey daha sonra Varlık'a yardım etmek için yanına geldiğinde Varlık da masada duran aynı tabancayı alarak İlbey'e kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine kafeteryaya gelen vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Varlık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde kanlar içinde yerde yatan İlbey ise, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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