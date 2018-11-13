Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın (1)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL, (DHA) K\u00dc\u00c7\u00dcK\u00c7EKMECE'de t\u00fcl \u00fcretimi yapan eski fabrikada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\n5 katl\u0131 binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtilen yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNER\u00d6l\u00e7\u00fcs\u00fcn\u00fc ald\u0131k! \u00dcnl\u00fclerin boylar\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131zAdliyede m\u00fcba\u015fire kafa atan gen\u00e7 tutukland\u0131Hakkari'de PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerden f\u00fcze sald\u0131r\u0131s\u0131: 3 i\u015f\u00e7i yaraland\u0131
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