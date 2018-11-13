Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın (1)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL, (DHA) K\u00dc\u00c7\u00dcK\u00c7EKMECE'de t\u00fcl \u00fcretimi yapan eski fabrikada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. 5 katl\u0131 binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtilen yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.PARTNER\u00d6l\u00e7\u00fcs\u00fcn\u00fc ald\u0131k! \u00dcnl\u00fclerin boylar\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131zTakla atan otomobil ters d\u00f6nd\u00fc: 1 \u00f6l\u00fc, 5 yaral\u0131K\u00fc\u00e7\u00fck\u00e7ekmece'de eski t\u00fcl fabrikas\u0131nda yang\u0131n (1)
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