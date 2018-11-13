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Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de tül üretimi yapan eski fabrikada yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de tül üretimi yapan eski fabrikada yangın çıktı. 5 katlı binanın giriş katında çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

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Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın (1)Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın (1)
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