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Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 04:32 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.    Kaza; TEM Otoyolu Altınşehir istikameti Karşıkaya Caddesi üzerinde 02:00 sıralarında meydana geldi.

Mustafa BAKIRHAN /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kaza; TEM Otoyolu Altınşehir istikameti Karşıkaya Caddesi üzerinde 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BJJ 684 plakalı otomobil, köprü üzerinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunanlardan biri köprü üstünden TEM Otoyolu'na uçtu. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye sevk ederken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mert Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan geriye ölü ve yaralılara ait yola savrulan eşyalar ve ayakkabılar kaldı.

Kazayı görerek yardıma koşan Ahmet Hıra, kaza yapan otomobili havada gördüğünü söyleyerek, "Araç içerisinden bir kişi otobana düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Çok hızlı geliyorlardı. Bende şaşırdım, kaldım" dedi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Mert Karakuş'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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