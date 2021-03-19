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  4. Küçükçekmece’de feci kaza: 2 aylık bebeği oto koltuğu kurtardı

Küçükçekmece’de feci kaza: 2 aylık bebeği oto koltuğu kurtardı

19.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de 2 aylık bebeğiyle seyir halinde bulunan kadın sürücü, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı.

Küçükçekmece’de 2 aylık bebeğiyle seyir halinde bulunan kadın sürücü, kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıktı. Anne sürücü, araçta sıkışırken çocuk koltuğunda bulunan 2 aylık bebek ise kazayı yara almadan atlattı. Bebek ile annesi ayrı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza 12.00 sıralarında E-5 Yanyol Florya mevkiinde meydana geldi. 34 DPE 336 plakalı Fiat Regata marka aracın sürücüsü Esengül D. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırma çarpan sürücü, ardından refüje çıkarak durabildi.
“Vatandaşlar bebeği üşümesin diye çevredeki bir iş yerine götürdü”
Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşlar hemen yardıma koşarken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan talihsiz kadını bulunduğu yerden çıkartırken, arka koltukta çocuk koltuğuna bağlı bir şekilde bulunan 2 aylık bebek ise çevredekiler tarafından araçtan çıkartırdı. Vatandaşlar, kazayı yara almadan atlatan bebeği üşümemesi için çevrede bulunan bir iş yerine götürdü.
“Ambulansa alınan anne, ilk olarak bebeğini sordu”
Kazada yaralanan anne ambulansa alınırken ilk olarak bebeğinin durumunu sordu. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırılırken olay 2 aylık bebeği ise başka bir ambulans ile annesinin yanına götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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