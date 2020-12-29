HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

29.12.2020 15:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13’üncü katından düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.Olay, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13’üncü katından düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Olay, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1.5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek 13’üncü kattan aşağıya düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklamaÇarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama
Müzisyenlere para yardımı detayları!Müzisyenlere para yardımı detayları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İstanbul'da vahşet! Eski sevgilisini yakarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Bodrum’a yılbaşı akını! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Gaziantep'te korkunç olay! Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Annesinden 2 hafta sonra öldü

İzmir'de dehşet! Betül Tuğluk oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde vaka sıfırlandı

26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Ankara'da belediye bakımevinde kedilere 'ötanazi' iddiası! Hayvanseverler ayaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.