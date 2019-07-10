Küçükçekmece’de gasp operasyonu: 1 gözaltı

Küçükçekmece’de kendine polis süsü vererek evlere girip turistleri gasp eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken polisin diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen iki ayrı gasp olayının ardından olayın sorumlularını yakalamak için inceleme başlattı. Gasp olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyon neticesinde gasp olaylarının sorumlusu olduğu belirlenen şüphelilerden Rüyal A. (25), yakalanarak gözaltına alındı. Polisin, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rüyal A. ile birlikte hareket eden diğer gasp şüphelisini yakalama çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

Saç ektirmek için geldi, gasp edildi

Edinilen bilgiye göre ilk olay, 12 Mayıs tarihinde Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi Merkez Camii civarında meydana geldi. Türkiye’ye saç ektirmek için geldiği öğrenilen Azerbaycan uyruklu D.Z. Havid, bir süre sonra kendisi gibi Azerbaycan uyruklu olduğunu öğrendiği Rüyal A. ile tanıştı ve kendisine yardımcı olabileceği düşüncesiyle onun evine gitti. İddiaya göre Rüyal A., D.Z Havid’i evde bırakıp ayrıldıktan kısa bir süre sonra eve yüzü maskeli elinde bıçak olan biri girdi ve D.Z. Havid’in 2 bin 100 dolar, 20 bin Ruble ve bir adet telefonunu gasp etti. Gasp olayından kısa bir süre sonra Rüyal A. eve gelerek olan bitenden haberi yokmuş gibi davrandı.