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Küçükçekmece'de gasp zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Suriyeli bir ailenin oturduğu eve, kiralama bahanesiyle girerek ziynet eşyası ile para gasbeden 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kiralık eve bakma bahanesiyle girdikleri daireden 12 altın bilezik ve 3 bin lira gasbeden Suriyeli çift ve kendilerine yardım eden 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Mahmud W. ve imam nikahlı eşi Nour A, yakınları olduğu öğrenilen Omar Hattat M. ve Obade El S, iddiaya göre, hırsızlık için kiralanacağını öğrendikleri Suriye uyruklu bir ailenin İnönü Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapıyı açan ve evde yalnız olan 11 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantlayan zanlılar, dairedeki 12 altın bilezik ile 3 bin TL'yi alıp kaçtı. Eve gelen aile durumu hemen polise bildirdi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti. Polisin operasyonuyla aynı mahallede yakalanan 4 şüpheli, suçlarını itiraf etti. Bu kişilere yardım ettiği tespit edilen 2 zanlı daha yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, kadın zanlılardan Nour A. ve imam nikahlı eşi Mahmud W'nin 5 aylık bebeklerini gasptan önce bir yakınlarına bıraktıkları öğrenildi. Bu durum güvenlik kamerasına da yansıdı.

Başka bir kamera görüntüsünde de zanlılardan birinin evden gasbettiği parayı cebine koyarak hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gasp Suriyeli çete

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