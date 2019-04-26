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Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, geleneğin ustalarını, öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, geleneğin ustalarını, öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sabahattin Zaim Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Akademisi usta ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yaptı.

Sergiyi gezerek, eserleri inceleyen öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerden çini, ebru ve minyatür ile ilgili bilgi alarak düzenlenen atölye çalışmasında uygulama fırsatı yakaladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temalı atölye çalışması gerçekleştiren Geleneksel Sanatlar Akademisi, çocuklara keyifli bir bayram yaşattı. Penyelüks Hasan Gürel İlkokulu öğrencilerini konuk eden GSA, rengarenk konsept atölye çalışması ile çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor

Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor

Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor

Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor

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