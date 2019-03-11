HABER

Küçükçekmece’de gençlik festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi’nin Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlediği ’Gençlik Festivali’ eğlence ve coşkuya sahne oldu.Binlerce gencin büyük ilgisiyle gerçekleşen festivalde, Kolpa, Bahadır Tatlıöz, Resul Aydemir ve Aydilge şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla gençlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.“Küçükçekmece’ye gençlik merkezi geliyor”Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlediği ’Gençlik Festivali’ eğlence ve coşkuya sahne oldu.
Binlerce gencin büyük ilgisiyle gerçekleşen festivalde, Kolpa, Bahadır Tatlıöz, Resul Aydemir ve Aydilge şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla gençlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.
“Küçükçekmece’ye gençlik merkezi geliyor”
Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçede 5 yılda yapılan projeleri gençlerle paylaşarak, onlara ilçede yapımı devam eden hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
Genç sanatçılara büyük ilgi
Festivalde ilk olarak Resul Aydemir sahne alırken, binlerce katılımcı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla tanınan sanatçının rap tarzındaki şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından sahneye çıkan Kolpa ve Aydilge sahne performanslarıyla gençlerden tam not alırken, Bahadır Tatlıöz de hayranlarından büyük ilgi gördü.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
Şanlıurfa müziği UNESCO yolundaŞanlıurfa müziği UNESCO yolunda
Selim Kotil: Başkanlığımda maaşım öğretmen maaşını geçmeyecekSelim Kotil: Başkanlığımda maaşım öğretmen maaşını geçmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz kıtaya bir de böyle bakın!

Beyaz kıtaya bir de böyle bakın!

8 ayrı suçtan yakalama kararı vardı! Tavan arasında yakalandı

8 ayrı suçtan yakalama kararı vardı! Tavan arasında yakalandı

İsmet Özel kalp krizi geçirdi (İsmet Özel kimdir?)

İsmet Özel kalp krizi geçirdi

Kadın İçin Tek Kariyer Anneliktir, Haddini Bilmeli!

Kadın İçin Tek Kariyer Anneliktir, Haddini Bilmeli!

Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu

Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu

Taksim'deki tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki: Şereften nasiplenmemiş mahluklar

Tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.