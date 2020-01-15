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  4. Küçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralı

Küçükçekmece’de gürültü yapan gruba müdahale eden polis babasına darp:2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 01:37 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece’de, evin önünde gürültü yaparak uyuşturucu sattıkları ileri sürülen gruba müdahale eden polis babası, darp edilip, bıçakla yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece’de, evin önünde gürültü yaparak uyuşturucu sattıkları ileri sürülen gruba müdahale eden polis babası, darp edilip, bıçakla yaralandı. Babasının darp edildiğini gören polis memuru, havaya ateş açıp kalabalığı dağıtmaya çalıştı, olayda 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.30 sularında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Boyabat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın önüne gelen bir grup, gürültü yapıp, uyuşturucu madde sattığı sırada, binanın 3’üncü katında oturan Hüsamettin T., uyarıp müdahale etmek istedi. Olay daha sonra kavgaya dönüştü. Gruptan birkaç kişi geldikleri araçla olay yerinden ayrılıp, birkaç kişiyi daha çağırdı. Toplanan kalabalık, Hüsamettin T., ile yeğeni Emre T.’yi darp etmeye başladı. Arbede sırasında Hüsamettin T., kafasından bıçakla yaralandı.

‘Polis havaya ateş açarak grubu dağıttı’
Babası ve amcaoğlunun kalabalık tarafından darp edildiğini gören polis memuru G.T., havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada gruptan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi seken kurşunla yaralandı. Saldırgan gruptan diğer şahıslar ise geldikleri aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Kurşunlardan biri saldırganların kullandığı aracın ön camına isabet etti.

“Polis, saldırıya katılan şahısları her yerde arıyor”
Haber verilmesi üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis babası Hüsamettin T.’yi ve seken kurşunla yaralanan saldırgan gruptan bir kişiyi farklı hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattıldı.

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