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KÜÇÜKÇEKMECE'DE HALK OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı.

Haber-Kamera:İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Otobüsün şoförü Enes Esetkin olayı şöyle anlattı: "İşim bittikten sonra aracı park ettim. Biz aracı park ettikten sonra evraklarımızı benzin istasyonuna bırakıyoruz. Benzin istasyonu ile aramızda 50 metre mesafe var. Evrakları bırakmaya giderken aradan 10 dakika zaman geçti. Oradaki arkadaşlar aracın yandığını söylediler. Benzin istasyonundaki yangın tüpleri ile müdahale ettik. Motor bölümünden yanmaya başladı. Araç park halindeyken yandı. Biz ne yaptıysak söndüremedik itfaiye söndürdü" dedi.
Soğutma çalışmalarına başlayan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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