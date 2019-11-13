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Küçükçekmece'de hastane önündeki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:22 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de hastane önündeki silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine ekip sevk edildi.

Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili darbedilen A.T.'nin hastaneden rapor almaya giden akrabalarının, darbeden tarafla karşılaşması sonucu kavga çıktığı belirlendi.

Şüphelilerden A.B.'nin çektiği silahını ateşlemesiyle başladığı belirlenen kavgada, A.B, R.Ö, İ.B. ve V.V.'nin yaralandıkları anlaşıldı.

Ekiplerin güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi sonucu tespit edilen olayla ilgili şüpheliler E.T, A.T, E.T. ve B. T. gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü kanuni sultan süleyman eğitim ve araştırma hastanesi Silahlı kavga

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