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Küçükçekmece'de hırsızlık yapan kadınlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 21:34 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde dört farklı evden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de farklı tarihlerde dört farklı evden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı. Şüpheli kadınların hırsızlık yapmak için evlere girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de 7 ve 21 Ekim tarihleri arasında dört farklı evde hırsızlık meydana geldi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sedef Ç. (20) ve Ş. U. isimli yaşı küçük şüpheli 21 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Sedef Ç.'nin 5 kez "evden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından, Ş. Ü.'nün ise 10 kez "Evden Hırsızlık", 4 kez "mala zarar verme", 3 kez "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sedef Ç. ve Ş. U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için evlere girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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