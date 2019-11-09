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Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası boşaltılan Küçükçekmece'deki bir binanın yıkım çalışmalarına çatısına çıkarılan küçük bir iş makinesi ile başlandı. 

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alan Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ardahan Caddesi'ndeki bina yıkılma riski nedeniyle boşaltılarak mühürlendi. Tamamen tahliye edilerek incelemeler yapılan binanın yıkımına karar verildi. Geçtiğimiz günlerde başlayan yıkım çalışmaları için değişik bir yöntem seçildi. Hasarlı binanın bitişiğinde bulunan diğer binaların yıkımdan zarar görmemesi için küçük bir iş makinesi vinç yardımıyla 6 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

ÖNCE TABAN SONRA DUVARLAR YIKILIYOR

Önce altındaki tabanı parçalayan iş makinesi çıkan molozu binanın her katında aynı hizada açılmış büyük deliklerden zemin katına gönderiyor. Tabanın tamamen yıkılmasının ardından rampa yardımıyla bir alt kata geçen iş makinesi daha sonra da duvarları yıkarak yine çıkan molozu deliklerden en alt kata gönderiyor. Binadan düşen molozların çevresinde bulunan diğer yerleşim yerlerine zarar vermemesi için de tahtalardan örülmüş bir set çekildi.

3 KAT YIKILINCA İŞ MAKİNESİ İNDİRİLECEK

Yıkılan binada daha önce yönetici olan Abbas Aydın yıkımın bir hafta süreceğini söyledi. İlk üç katın bu yöntemle yıkılacağını ifade eden Aydın, "Herhangi bir problem yok. Yıkıma başladık, 2 gündür devam ediyor. Makineyi vinçle çıkardık. Üstten aşağı iniyor. Büyük makine gelmiş olsa yanındaki binalara zarar verir. O yüzden üsten aşağı yıkmaya mecbur kaldık. Şu anda iki kat bitti. Üçüncü katı indikten sonra büyük makine gelecek. Yıkım bir hafta içinde biter." dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece yıkım

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