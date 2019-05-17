Küçükçekmece'de imalathane yangını

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde önce kontrol altına alındı.
Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar ve İkitelli itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonunda tamamen söndürdü.
İmalathanede büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin yapılacak detaylı çalışmanın ardından ortaya çıkarılacağı belirtildi.
Polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.
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