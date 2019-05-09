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KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNANILMAZ ÖLÜM...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

- Meton mikserinin devirdiği aydınlatma direğinin üzerine düştüğü kişi öldü Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu.

- Meton mikserinin devirdiği aydınlatma direğinin üzerine düştüğü kişi öldü

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu.
Halkalı Gümrükyolu Caddesi'ndeki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Beton mikseri sürücüsü İbrahim B. henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direk, bu sırada camiden çıktığı öğrenilen ve kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Habil Mutlu'nun üzerine düştü. Kazayı görenleri durumu sağlık polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Mutlu'nun yakınları da olay yerine geldi. Hayatını kaybeden Mutlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, araç sürücüsü İbrahim B. polis ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Yerde yatan Mutlu
-Beton mikseri
-Polis ekipleri
-Mutlu'nun yakınlarından görüntü
-Genel ve detaylar

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